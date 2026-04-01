اماراتی فضائی دفاع نے ایران کے 5 میزائل، 35 ڈرونز ناکام بنائے

ابوظہبی، 1 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے بدھ کے روز ایران کی جانب سے داغے گئے 5 بیلسٹک میزائل اور 35 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں (ڈرونز) کو کامیابی سے روک لیا۔
وزارت دفاع کے مطابق حملوں کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاعی نظام 438 بیلسٹک میزائل، 19 کروز میزائل اور 2,012 ڈرونز کو ناکام بنا چکا ہے، جو دفاعی صلاحیت کی مؤثر کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ان حملوں کے دوران مسلح افواج کے 2 اہلکار فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہوئے، جبکہ مسلح افواج کے ساتھ کام کرنے والا ایک مراکشی شہری بھی جاں بحق ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 9 افراد بھی ہلاک ہوئے، جن میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی اور بھارتی شہری شامل ہیں۔
حکام کے مطابق مجموعی طور پر 190 افراد زخمی ہوئے، جن میں معمولی سے لے کر شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔ زخمیوں میں متحدہ عرب امارات، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس کے شہری شامل ہیں۔
وزارت دفاع نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک کی سلامتی، خودمختاری اور استحکام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے اور کسی بھی خطرے کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔