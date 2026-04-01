بحرین کا فضائی دفاع متحرک، 186 میزائل اور 419 ڈرون تباہ

منامہ، 1 اپریل، 2026 (وام) --بحرین نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی فورسز نے دشمنی کے آغاز سے اب تک 186 بیلسٹک میزائل اور 419 ڈرونز کو کامیابی سے روک کر تباہ کیا ہے۔
بحرین نیوز ایجنسی کے مطابق بحرین ڈیفنس فورس کے جنرل کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ شہری علاقوں اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کے لیے میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس نوعیت کے بلا امتیاز حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں اور انہیں کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔