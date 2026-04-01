کویت کا فضائی دفاع متحرک، کروز میزائل اور ڈرون حملے ناکام

کویت، 1 اپریل، 2026 (وام) --کویت کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ مسلح افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی فضائی حدود میں تین کروز میزائل اور 15 دشمن ڈرونز کا پتہ لگا کر انہیں کامیابی سے ناکام بنا دیا۔
وزارت کے سرکاری ترجمان کرنل اسٹاف سعود العتوان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ایرانی جارحیت کے دوران کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ایندھن کے ٹینک کو نشانہ بنایا گیا، تاہم متعلقہ ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صورتحال پر قابو پا لیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایک رہائشی علاقے میں ملبہ ایک گھر پر گرا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
ترجمان کے مطابق لینڈ فورس انجینئرنگ کور کی ایکسپلوسیو آرڈیننس ڈسپوزل (ای او ڈی) ٹیم نے وزارت داخلہ کے تعاون سے جائے وقوعہ پر موجود ایک فوجی شے کو مقررہ طریقہ کار کے مطابق محفوظ طریقے سے ناکارہ بنا دیا ہے۔