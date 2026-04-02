اسرائیلی قانون پر عرب و اسلامی ممالک کا سخت ردعمل، سزائے موت کی منظوری کی مذمت

ابوظہبی، 2 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات سمیت آٹھ ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی پارلیمنٹ (کنیسٹ) میں منظور کیے گئے اس قانون کی شدید مذمت کی ہے، جو مقبوضہ مغربی کنارے میں سزائے موت کے نفاذ اور اسے فلسطینیوں پر لاگو کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
متحدہ عرب امارات، اردن، ترکیہ، مصر، انڈونیشیا، پاکستان، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ مؤقف میں خبردار کیا کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی امتیازی پالیسیاں ایک نسلی امتیاز کے نظام کو مضبوط کر رہی ہیں اور فلسطینی عوام کے بنیادی اور ناقابل تنسیخ حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے اس قانون کو ایک خطرناک پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا فلسطینی قیدیوں پر امتیازی اطلاق مزید کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔
وزرائے خارجہ نے اسرائیلی حراست میں موجود فلسطینی قیدیوں کی حالت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معتبر رپورٹس کے مطابق انہیں بدسلوکی، تشدد، غیر انسانی رویے، بھوک اور بنیادی حقوق سے محرومی کا سامنا ہے، جو ایک وسیع تر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف امتیازی اور جابرانہ اقدامات کی مخالفت کا اعادہ کیا اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے اقدامات سے باز رہے جو زمینی صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔
بیان میں احتساب کو یقینی بنانے اور خطے میں استحکام کے قیام کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔