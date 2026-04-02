یو اے ای جدید کاسمیٹک اور ری جینیریٹو میڈیسن کا علاقائی مرکز بن رہا ہے، وزیر

دبئی، 2 اپریل، 2026 (وام) --وزیر مملکت برائے غیر ملکی تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات تیزی سے کاسمیٹک میڈیسن اور خصوصی صحت کی دیکھ بھال کے علاقائی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔
انہوں نے یہ بات دبئی کے جمیرا علاقے میں برجیل ہولڈنگز کے زیر انتظام جدید تاجمیل کلینک کے افتتاح کے موقع پر کہی، جو عالمی معیار کے طبی علاج، جدید ٹیکنالوجی اور مریض مرکوز نگہداشت فراہم کرے گا۔
ڈاکٹر الزیودی نے کہا کہ خصوصی صحت کی خدمات میں توسیع یو اے ای کے جدت پر مبنی صحت کے نظام کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے برجیل ہولڈنگز کی جانب سے جمالیاتی اور ری جینیریٹو میڈیسن جیسے جدید شعبوں میں سرمایہ کاری کو مریضوں کی بدلتی ضروریات کے مطابق ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔
برجیل ہولڈنگز کے چیئرمین اور سی ای او ڈاکٹر شمشیر ویالیل نے کہا کہ دبئی جمالیاتی طب میں جدت کا مرکز بنتا جا رہا ہے، جبکہ تاجمیل کلینک اس وژن کی عملی شکل ہے، جہاں معیاری اور محتاط طبی نگہداشت فراہم کی جائے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی کا مقصد اعلیٰ معیار کی خصوصی طبی خدمات کو مزید وسیع کمیونٹیز تک پہنچانا ہے۔
یہ کلینک مشاورت سے لے کر علاج اور صحت یابی تک مکمل طبی خدمات فراہم کرے گا، جن میں جدید کاسمیٹک طریقہ علاج، ڈینٹسٹری اور سرجیکل سہولیات شامل ہیں، جو جدید ری جینیریٹو میڈیسن ٹیکنالوجی سے تقویت یافتہ ہیں۔