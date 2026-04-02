صدر شیخ محمد بن زاید اور شاہ اردن میں رابطہ، علاقائی صورتحال پر گفتگو

ابوظہبی، 2 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم بن الحسین سے ٹیلیفونک گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال اور اس کے عالمی اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات، اردن اور دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور انہیں خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا، جو علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔
رہنماؤں نے امارات اور اردن کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں جاری تعاون کا بھی جائزہ لیا، اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ دونوں ممالک باہمی مفادات کے فروغ کے لیے مشاورت اور ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔