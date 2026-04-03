متحدہ عرب امارات چھ ماہ کے خوراکی ذخائر کے ساتھ فوڈ سکیورٹی میں نمایاں کامیاب

شارجہ، 3 اپریل، 2026 (وام) --محکمہ زراعت و لائیو اسٹاک کے چیئرمین اور پروڈکشن اسٹیبلشمنٹ (اکتیفا) کے سی ای او ڈاکٹر خلیفہ مصبح التوناجی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا فوڈ سکیورٹی نظام اعلیٰ سطح کی کامیابی حاصل کر چکا ہے اور ایک جامع قومی فریم ورک کے تحت مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے۔
وام کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ محکمہ اور اکتیفا، امارات فوڈ سکیورٹی کونسل کے تحت کام کرتے ہوئے وزارت صنعت و جدید ٹیکنالوجی، وزارت معیشت و سیاحت اور وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیات کے ساتھ قریبی تعاون میں مصروف ہیں، تاکہ اسٹریٹجک خوراکی ذخائر کو ہر حال میں یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات فوڈ سکیورٹی کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اس نے کوویڈ-19 وبا، روس-یوکرین بحران اور اہم سپلائی ممالک میں خشک سالی جیسے چیلنجز کے دوران غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔
التوناجی کے مطابق ملک کے پاس اس وقت بنیادی اجناس اور جانوروں کی خوراک سمیت چھ ماہ تک کے لیے کافی خوراکی ذخائر موجود ہیں، جو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی مکمل تیاری کو ظاہر کرتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ اکتیفا اپنی مکمل پیداواری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہا ہے اور تمام وسائل مقامی مارکیٹ کے لیے وقف ہیں۔ دودھ کی پیداوار اس وقت 130,000 لیٹر یومیہ تک پہنچ چکی ہے، جسے 2029 تک بڑھا کر 300,000 لیٹر یومیہ کرنے کا ہدف ہے، جس سے ایک ملین سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔
پولٹری کے شعبے میں اس وقت 7,000 پرندے یومیہ پیدا کیے جا رہے ہیں، جسے بڑھا کر 16,000 اور مستقبل میں 25,000 سے 26,000 پرندے یومیہ تک لے جانے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ توسیع سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی کی ہدایات کے مطابق ہو رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے اضافی اراضی بھی مختص کی گئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سبزیوں اور پھلوں کے شعبے میں محکمہ، غراس فارمز کے ذریعے، روزانہ کی بنیاد پر مقامی مارکیٹ کو موسمی پیداوار فراہم کر رہا ہے۔
التوناجی نے بتایا کہ محکمہ رواں اور آئندہ سال کے دوران 140 نئی خوراکی مصنوعات متعارف کرانے کا ارادہ رکھتا ہے، جن میں دودھ کی مصنوعات، پنیر، مکھن، جانوروں کی قدرتی چربی، اور مختلف بیکری مصنوعات شامل ہیں۔ یہ اقدام ہائیڈروجنیٹڈ ویجیٹیبل آئلز سے قدرتی جانوروں کی چربی کی جانب منتقلی کی پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اکتیفا کی نامیاتی مصنوعات مسابقتی قیمتوں پر دستیاب ہوں گی تاکہ صارفین کے لیے آسان رسائی یقینی بنائی جا سکے، جو حکمران شارجہ کی ہدایات کے عین مطابق ہے۔
آنے والی مصنوعات میں کھلاڑیوں کے لیے تیار کردہ ہائی پروٹین دودھ شامل ہے، جس میں 43 فیصد قدرتی پروٹین ہوگا، جبکہ موجودہ مارکیٹ میں دستیاب مصنوعات میں یہ شرح 34 فیصد ہے، اس کے علاوہ یونانی دہی بھی متعارف کرایا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ پنیر، مکھن، گھی، کیچپ، ٹماٹر پیسٹ اور فروٹ جام کے کارخانے قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ تمام پیداواری اجزاء اکتیفا کے اندرونی نظام سے حاصل کیے جاتے ہیں تاکہ سرکلر اکانومی کو فروغ دیا جا سکے اور غذائی معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔
التوناجی کے مطابق مذبح خانہ اور پولٹری پروسیسنگ پلانٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں اور توقع ہے کہ مئی کے آخر تک کام شروع کر دیں گے، جبکہ جانوروں کی خوراک کا کارخانہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔
انہوں نے "حساد" منصوبے کا بھی ذکر کیا، جو محکمہ اور مقامی کسانوں کے درمیان مشترکہ اقدام ہے، جس کا مقصد معاہداتی کاشتکاری کے ذریعے زرعی پیداوار اور تقسیم کو منظم کرنا، اضافی پیداوار کو روکنا اور منصفانہ قیمتوں کو یقینی بنانا ہے۔