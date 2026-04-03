ایران کے حملے سے کویتی بجلی اور پانی پلانٹ کو نقصان، ہنگامی ٹیمیں متحرک

کویت، 3 اپریل، 2026 (وام) -- کویتی وزارت بجلی، پانی اور قابل تجدید توانائی نے جمعہ کی صبح اعلان کیا کہ ایران کی جانب سے ایک بجلی اور پانی صاف کرنے کے پلانٹ پر حملہ کیا گیا ہے۔
کویت نیوز ایجنسی (کونا) نے وزارت کی سرکاری ترجمان انجینئر فاطمہ حیات کے حوالے سے بتایا کہ یہ حملہ جمعہ کی صبح سویرے ہوا، جس کے نتیجے میں پلانٹ کے کچھ حصوں کو مادی نقصان پہنچا۔
انہوں نے مزید کہا کہ تکنیکی اور ایمرجنسی ٹیموں نے فوری طور پر منظور شدہ ہنگامی منصوبوں کے مطابق اپنا کام شروع کر دیا تاکہ واقعے کے اثرات سے نمٹا جا سکے اور آپریشنل کارکردگی کو برقرار رکھا جا سکے۔