این سی ایم نے 10 اپریل تک بارش، تیز ہواؤں اور درجہ حرارت میں کمی کی پیشگوئی کی

ابوظہبی، 3 اپریل، 2026 (وام) -- نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی (این سی ایم) نے متحدہ عرب امارات میں ہفتہ سے 10 اپریل تک غیر مستحکم موسمی حالات کی پیش گوئی کی ہے، جس کے دوران بارش اور ہوا کی شدت میں اضافے کے امکانات ہیں۔ مرکز نے آج اپنے بیان میں کہا کہ ہفتہ کی رات اور اتوار کو موسم جزوی طور پر ابر آلود سے مکمل ابر آلود رہے گا، جبکہ جزیروں اور کچھ شمالی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔
پیر، منگل اور بدھ کے دن کے دوران موسم صاف سے جزوی طور پر ابر آلود اور بعض اوقات گرد آلود رہے گا، کیونکہ شمال مغربی سمت سے تیز اور مضبوط ہوائیں چلیں گی، جس سے گرد اُڑنے اور درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے، جبکہ سمندر میں لہریں بلند سے بہت بلند ہو سکتی ہیں۔
بدھ کی رات سے جمعہ کی صبح تک موسم دوبارہ غیر مستحکم ہونے کی توقع ہے، اس دوران بعض اوقات جزوی طور پر ابر آلود سے مکمل ابر آلود رہے گا اور ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔