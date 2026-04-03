یو اے ای کے فضائی دفاع نے 18 بیلسٹک میزائل، 4 کروز میزائل اور 47 ڈرون تباہ کیے

ابوظہبی، 3 اپریل، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے جمعہ کے روز ایران کی جانب سے داغے گئے 18 بیلسٹک میزائل، 4 کروز میزائل اور 47 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں (یو اے وی) کو روک کر تباہ کیا ہے۔
ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک، اماراتی فضائی دفاع نے 475 بیلسٹک میزائل، 23 کروز میزائل اور 2,085 یو اے ویز کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں مسلح افواج کے 2 ارکان اپنے قومی فرض کی انجام دہی کے دوران شہید ہوئے، اس کے علاوہ مسلح افواج کے ساتھ معاہدہ کرنے والے ایک مراکشی شہری بھی شہید ہوئے، جبکہ پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی اور بھارتی شہریت کے 9 افراد جاں بحق ہوئے۔
مجموعی طور پر 203 افراد زخمی ہوئے، جن میں معمولی سے لے کر درمیانے اور شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں متحدہ عرب امارات، مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس کے شہری شامل ہیں۔