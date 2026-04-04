پاکستان میں 6.2 شدت کا زلزلہ، متعدد شہروں میں جھٹکے

اسلام آباد، 4 اپریل، 2026 (وام) --پاکستان کے مختلف علاقوں، بشمول دارالحکومت اسلام آباد، میں ریکٹر اسکیل پر 6.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
پاکستان محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلہ 190 کلومیٹر گہرائی میں آیا اور اس کا مرکز افغانستان کے ہندوکش کا علاقہ تھا۔
زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد، چترال، پشاور، سوات، شانگلہ اور خیبر پختونخوا کے دیگر شمالی علاقوں میں محسوس کیے گئے، جبکہ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے مختلف شہروں لاہور، میانوالی، جھنگ، فیصل آباد، راولپنڈی، پوٹھوہار ریجن اور سرگودھا سمیت دیگر علاقوں میں بھی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔