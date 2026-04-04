ایرانی حملوں کے جواب میں اماراتی دفاع متحرک، 23 میزائل، 56 ڈرون تباہ

ابوظہبی، 4 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے 23 بیلسٹک میزائل اور 56 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ حکام کے مطابق ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 498 بیلسٹک میزائل، 23 کروز میزائل اور 2141 ڈرونز کو ناکارہ بنایا جا چکا ہے۔
ان حملوں کے نتیجے میں مسلح افواج کے دو اہلکار دورانِ ڈیوٹی شہید ہوئے، جبکہ افواج کے ساتھ کام کرنے والا ایک مراکشی شہری بھی جان کی بازی ہار گیا۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 10 افراد جاں بحق ہوئے جن میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی، بھارتی اور مصری شہری شامل ہیں۔
حملوں میں مجموعی طور پر 217 افراد زخمی ہوئے، جن میں معمولی، درمیانے اور شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔ زخمیوں میں متحدہ عرب امارات سمیت مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن، تیونس، مراکش اور روس کے شہری شامل ہیں۔