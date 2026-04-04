دمشق میں اماراتی سفارت خانے پر حملہ، یو اے ای کی شدید مذمت

ابوظہبی، 4 اپریل، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے دمشق، شام میں اپنے سفارت خانے اور مشن کے سربراہ کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے والے فسادات، تخریب کاری کی کوششوں اور حملوں کی شدید مذمت اور مخالفت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اس طرح کے ناقابل قبول اقدامات، بشمول اپنے قومی علامات کے خلاف کیے گئے اقدامات، کی مکمل طور پر تردید اور مذمت کا اعادہ کیا ہے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس طرح کی تباہ کن کارروائیوں کی مکمل مخالفت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سفارتی احاطے، مشنز اور ان کے عملے کے تحفظ کی بین الاقوامی قوانین اور اصولوں، خصوصاً ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات کے مطابق ضرورت ہے، جو سفارتی احاطے کی حرمت اور سفارتی عملے کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔
امارات نے شامی عرب جمہوریہ سے مطالبہ کیا کہ وہ سفارت خانے اور اس کے عملے کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرے، واقعے کی مکمل تحقیقات کرے، ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائے اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق جوابدہ ٹھہرائے۔