متحدہ عرب امارات کی جمہوریہ کانگو میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 4 اپریل، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ کانگو کے شہر بافواکوآ میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی کہ متحدہ عرب امارات ان مجرمانہ کارروائیوں کی سخت مذمت کرتا ہے اور سلامتی و استحکام کو نقصان پہنچانے والے ہر قسم کے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو مستقل طور پر مسترد کرتا ہے۔ وزارت نے اس سفاکانہ حملے پر متاثرہ خاندانوں، حکومت اور جمہوریہ کانگو کی عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔