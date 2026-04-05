قطر کی دمشق میں اماراتی سفارت خانے پر حملے کی مذمت، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ

دوحہ، 5 اپریل، 2026 (وام) --ریاست قطر نے دمشق میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے اور سفیر کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے والے حملوں اور ہنگاموں کی شدید مذمت کی ہے، اور اسے سفارتی حرمت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ اس واقعے میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائی جائے۔
وزارت نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سفارتی مشنز اور ان کے عملے کی حفاظت کو یقینی بنانا عالمی ذمہ داری ہے، جس کی وضاحت ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات میں کی گئی ہے۔