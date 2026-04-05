افغانستان میں سیلاب، 77 افراد ہلاک، 137 زخمی

کابل، 5 اپریل، 2026 (وام) --افغانستان کے مختلف صوبوں میں 26 مارچ سے 4 اپریل کے دوران آنے والے سیلابوں کے نتیجے میں کم از کم 77 افراد جاں بحق اور 137 زخمی ہو گئے۔
نیشنل ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، سینکڑوں گھر مکمل یا جزوی طور پر منہدم ہو گئے جبکہ ہزاروں جریب زرعی اراضی متاثر ہوئی۔
حکام نے بتایا کہ کئی علاقوں میں سڑکیں بند ہو گئیں اور آمدورفت کا نظام متاثر ہوا، جس کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور دور دراز علاقوں تک رسائی محدود ہو گئی ہے۔
ماہرین کے مطابق افغانستان شدید موسمی حالات، خاص طور پر اچانک آنے والے سیلابوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جہاں کمزور انفراسٹرکچر، غربت اور ناقص نکاسی آب کے نظام کے باعث نقصانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امدادی ادارے خبردار کر چکے ہیں کہ ملک میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔