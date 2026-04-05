کویت میں ایرانی ڈرون حملے سے دو پاور پلانٹس متاثر، یونٹس عارضی طور پر بند

کویت، 5 اپریل، 2026 (وام) --کویت کی وزارتِ بجلی، پانی اور قابلِ تجدید توانائی نے بتایا ہے کہ اتوار کی صبح دو بجلی اور پانی کے پلانٹس کو مبینہ ایرانی ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں مالی نقصان ہوا اور دو بجلی پیدا کرنے والی یونٹس بند ہو گئیں۔
وزارت کی ترجمان فاطمہ جوہر حیات نے کویت نیوز ایجنسی کو بتایا کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے فوراً بعد تکنیکی ٹیموں نے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے۔
وزارت کے مطابق متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر بجلی اور پانی کی فراہمی کو محفوظ اور مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ تمام تکنیکی ٹیمیں چوبیس گھنٹے خدمات کی بحالی اور تسلسل یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔