عمان کا دمشق میں اماراتی سفارت خانے پر حملے کی مذمت اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ

مسقط، 5 اپریل، 2026 (وام) -- سلطنت عمان نے شام کے دارالحکومت دمشق میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کو نشانہ بنانے والے حملوں کی مذمت کی ہے۔
عمان نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ سفارتی مقامات پر حملے بین الاقوامی قوانین اور سفارتی تعلقات کو منظم کرنے والے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں اور بین الاقوامی کنونشنز کی مکمل پاسداری کا مطالبہ کیا جو سفارتی مشنز اور ان کے عملے کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔
عمان نیوز ایجنسی (او این اے) کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے ایسے اقدامات کی مکمل طور پر مخالفت کی جو سفارتی مشنز کی سلامتی اور تحفظ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بیان میں ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات کے احترام اور ہر وقت سفارتی مشنز کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔