امارات کے صدر اور اطالوی وزیراعظم کی علاقائی سلامتی، تعاون اور ایرانی حملوں پر گفتگو

ابوظہبی، 5 اپریل، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور اٹلیہ جمہوریہ کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے علاقائی تازہ ترین پیش رفت اور ان کے سلامتی و استحکام پر سنگین اثرات، نیز بحری سلامتی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر ان کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔
یہ ملاقات اٹلی کی وزیر اعظم کے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران ہوئی۔ دونوں فریقین نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والی ایرانی دہشت گردانہ جارحیت، بشمول شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملوں، پر گفتگو کی اور اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ خودمختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے۔
میلونی نے دہشت گردانہ حملوں کی اٹلی کی جانب سے مذمت کا اعادہ کیا اور متحدہ عرب امارات کی سلامتی، خودمختاری اور اس کے علاقے و عوام کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں اپنے ملک کی یکجہتی کی تصدیق کی۔
عزت مآب صدر اور اٹلی کی وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات اور اٹلی کے درمیان مختلف شعبوں، خصوصاً اقتصادی اور ترقیاتی میدانوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا اور دونوں ممالک اور ان کے عوام کے مفاد میں اسٹریٹجک شراکت داری کے فریم ورک کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کی توثیق کی۔
اس ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان؛ صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے ڈپٹی چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان؛ متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن تہنون النہیان اور متعدد وزراء و حکام نے شرکت کی۔