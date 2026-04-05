امارات کی انسانی ہمدردی کی کوششیں جاری، 2.7 ملین درہم کی طبی امداد غزہ پہنچ گئی

غزہ، 5 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے غزہ پٹی میں صحت کے شعبے کو درپیش سنگین صورتحال کے پیش نظر اپنی انسانی ہمدردی کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے ادویات اور طبی سامان کی ایک نئی کھیپ فراہم کر دی ہے۔
یہ امداد محترمہ شیخہ موزہ بنت سہیل الخیلی کی فراخدلانہ حمایت سے دی گئی ہے، جس کا مقصد موجودہ حالات میں بڑھتی ہوئی طبی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ 27 لاکھ اماراتی درہم سے زائد مالیت کا یہ امدادی سامان غزہ پہنچا دیا گیا ہے، جہاں ہسپتالوں کو بنیادی طبی سہولیات کی شدید کمی کا سامنا ہے۔
یہ اقدام متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی کے مشن "آپریشن الفارس الشهم 3" کا حصہ ہے، جس کے تحت صحت کے شعبے کی مدد، عوامی مشکلات میں کمی اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔