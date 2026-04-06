دبئی چیریٹی ایسوسی ایشن کی مہم سے 3.2 ملین افراد کو 31 ممالک میں امداد

دبئی، 6 اپریل، 2026 (وام) --دبئی چیریٹی ایسوسی ایشن کی "خیر باقی ہے" مہم کے تحت متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے 31 ممالک میں 3.2 ملین سے زائد افراد تک امداد پہنچائی گئی۔
ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد السویدی نے کہا کہ یہ نتائج اماراتی معاشرے میں خیرات اور عطا کے مضبوط رجحان کی عکاسی کرتے ہیں، اور اس کامیابی میں شراکت داروں، رضاکاروں اور فیلڈ ٹیموں کا اہم کردار رہا۔
انہوں نے بتایا کہ مہم کے تحت "افطار صائم" منصوبے سے تقریباً 1.3 ملین افراد مستفید ہوئے، جبکہ "کن بالخير" اقدام کے ذریعے 70 ہزار افطار پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح "خیر کوپن" پروگرام سے 108 ہزار سے زائد افراد کو مدد فراہم کی گئی۔
مزید برآں، زکاة الفطر 3 لاکھ 25 ہزار مستحقین میں تقسیم کی گئی، جبکہ 14 ہزار 600 افراد کو عید کے کپڑے فراہم کیے گئے۔ ایسوسی ایشن نے 14 ہزار 500 یتیموں کی کفالت بھی کی۔
احمد السویدی کے مطابق بیرون ملک بڑے منصوبوں کا آغاز ہو چکا ہے، جن سے مزید 1.5 ملین افراد مستفید ہوں گے۔ ان منصوبوں میں مساجد، کنوؤں، گھروں، اسکولوں اور قرآن مراکز کی تعمیر شامل ہے، جن کا مقصد پائیدار انسانی ہمدردی اور ترقی کو فروغ دینا ہے۔