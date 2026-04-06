دبئی ساؤتھ نے ایس ایم ایز کے لیے نیا سہولتی پیکیج متعارف کرادیا

دبئی، 6 اپریل، 2026 (وام) -- دبئی ساؤتھ نے اپنے بزنس پارک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے ایک نیا سہولتی پیکیج متعارف کرایا ہے، جس کا مقصد کاروباری برادری کو مزید سہارا دینا ہے۔
حکام کے مطابق اس پیکیج میں کرایہ فری مراعات، ادائیگیوں میں لچک اور بعض انتظامی جرمانوں کی معافی شامل ہے، جبکہ اہل کرایہ داروں کے لیے موجودہ کرایوں کی شرح برقرار رکھی جائے گی۔
دبئی ساؤتھ کے گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر نبیل الکندی نے کہا کہ ایس ایم ایز معیشت کا اہم ستون ہیں اور ان کی ترقی کی حمایت اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو کاروباری برادری کے لیے بروقت اور عملی سہولت قرار دیا ہے۔
یہ اقدام حکومت کے معاشی استحکام کے فروغ اور کاروبار دوست ماحول کو مزید مضبوط بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے، جبکہ دبئی ساؤتھ بزنس پارک مختلف کمپنیوں کے لیے ایک پرکشش کاروباری مرکز کے طور پر اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔