راس الخیمہ عالمی سرمایہ کاری و سیاحت کا مرکز بننے کی جانب گامزن: ولی عہد

راس الخیمہ، 6 اپریل، 2026 (وام) --راس الخیمہ کے ولی عہد عزت مآب شیخ محمد بن سعود بن صقر القاسمی نے کہا ہے کہ امارت سرمایہ کاری، سیاحت اور معیاری طرزِ زندگی کے لیے عالمی سطح پر اپنی حیثیت مزید مستحکم کر رہا ہے۔
یہ بات انہوں نے راک پراپرٹیز کے چیئرمین عبدالعزیز عبداللہ الزعابی سے ملاقات کے دوران کہی، جنہوں نے مینا العرب کے علاقے میں جاری اہم ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔
ولی عہد نے اس موقع پر نئے سرمایہ کاری منصوبوں کا بھی جائزہ لیا، جبکہ ملاقات میں متعدد شیوخ اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔