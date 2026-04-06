یو اے ای کا پائیدار دواسازی نظام، جدت اور مصنوعی ذہانت پر مبنی: فاطمہ الکعبی

دبئی، 6 اپریل، 2026 (وام) --ایمریٹس ڈرگ اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فاطمہ الکعبی کے مطابق متحدہ عرب امارات نے سائنس، جدت اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک مضبوط اور پائیدار دواسازی نظام قائم کیا ہے، جو صحت کے شعبے میں چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔
ورلڈ ہیلتھ ڈے کے موقع پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یو اے ای کا یہ ماڈل صحت عامہ کو قومی ترجیحات کے مرکز میں رکھتا ہے، اور ملک و خطے کی کمیونٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ دن اس عزم کی یاد دہانی ہے کہ ایک مؤثر اور لچکدار دواسازی نظام کے ذریعے ادویات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے اور عالمی معیار کے مطابق خدمات کو مزید بہتر بنایا جائے۔
ڈاکٹر فاطمہ الکعبی کے مطابق رواں سال کا موضوع "صحت کے لیے اکٹھے، سائنس کے ساتھ کھڑے ہوں" یو اے ای کے وژن سے ہم آہنگ ہے، جہاں جدید ٹیکنالوجی، ڈیٹا اور تحقیق کو بہتر فیصلوں اور مؤثر نظام کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ نظام مختلف اداروں اور شراکت داروں کے تعاون سے چلایا جا رہا ہے تاکہ ہنگامی صحت کے حالات میں فوری ردعمل ممکن بنایا جا سکے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایمریٹس ڈرگ اسٹیبلشمنٹ ملک کے دواسازی نظام کو مزید مضبوط بنانے اور یو اے ای سینٹینیل پلان 2071 کے اہداف کے مطابق صحت کے شعبے میں جدت اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے گی۔