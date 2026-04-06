شیخ عبداللہ بن زاید کی نیپالی ہم منصب سے گفتگو، دوطرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 6 اپریل، 2026 (وام) -- نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے شیشیر کھنال کو نیپال کا وزیر خارجہ مقرر ہونے پر مبارکباد دی۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلیفونک گفتگو میں دوطرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور مشترکہ مفادات کے حصول کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اپنے نیپالی ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں وزراء نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک پر میزائل حملوں کے اثرات پر بھی بات چیت کی، اور علاقائی سلامتی، عالمی تجارت، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر اس کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا۔