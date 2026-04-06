یو اے ای میں آئندہ دنوں میں بارش کا امکان، سمندر میں شدید لہروں کی پیشگوئی

ابوظہبی، 6 اپریل، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے مطابق متحدہ عرب امارات میں آئندہ دنوں کے دوران موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ بعض علاقوں میں بارش اور سمندر میں شدید لہروں کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق منگل اور بدھ کے روز موسم صاف سے جزوی ابر آلود اور گرد آلود رہ سکتا ہے، اس دوران شمال مغربی ہوائیں تیز چلیں گی جس سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی، جبکہ سمندر کی صورتحال بعض اوقات شدید ہو سکتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق جمعرات سے پیر کی صبح تک مغربی سمت سے بادل داخل ہوں گے، جن کے باعث مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے، جبکہ بعض مقامات خاص طور پر مغربی اور مشرقی علاقوں میں بارش کی شدت بھی بڑھ سکتی ہے۔