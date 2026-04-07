این وائی یو ابوظہبی کے ماہرین کی بڑی پیش رفت، کینسر کی تشخیص اور علاج کے لیے اسمارٹ ایم آر آئی مالیکیولز تیار

ابوظہبی، 7 اپریل، 2026 (وام) -- نیو یارک یونیورسٹی ابوظہبی کے محققین نے اسمارٹ مالیکیولز تیار کیے ہیں جو کینسر کی تشخیص اور علاج دونوں کے قابل ہیں، جس سے نگہداشت کے لیے ایک زیادہ محفوظ اور درست طریقہ فراہم ہوتا ہے۔ یہ تحقیق، جو جرنل آف دی امریکن کیمیکل سوسائٹی میں شائع ہوئی ہے، مقناطیسی گونج امیجنگ (ایم آر آئی) پر مرکوز ہے، جو ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا آلہ ہے جس کے ذریعے ڈاکٹر جسم کے اندر ٹیومر کی شناخت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایم آر آئی ایجنٹس عام طور پر تشخیص کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ عموماً علاج میں کردار ادا نہیں کرتے۔
نیو یارک یونیورسٹی ابوظہبی کی ٹیم نے ایسے مالیکیولز ڈیزائن کیے ہیں جو دونوں افعال کو ایک ہی نظام میں یکجا کرتے ہیں۔
یہ مالیکیولز مینگنیز اور نامیاتی اجزاء پر مشتمل ہیں۔ یہ صحت مند ٹشو میں غیر فعال رہتے ہیں لیکن ٹیومر کے اندر فعال ہو جاتے ہیں، جو معمولی طور پر زیادہ تیزابی ہوتے ہیں۔ ایک بار فعال ہونے کے بعد، یہ مینگنیز آئنز خارج کرتے ہیں جو ایم آر آئی کے تضاد کو بڑھاتے ہیں اور ایک علاجی اثر کو متحرک کرتے ہیں جو کینسر کے خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ مالیکیولز نیو یارک یونیورسٹی ابوظبی میں ترابولسی گروپ کے ریسرچ سائنٹسٹ تھیروموروگن پراکاسم نے تیار کیے۔
اہم بات یہ ہے کہ محققین نے ثابت کیا ہے کہ یہ مالیکیولز خون اور دماغ کی رکاوٹ کو عبور کر سکتے ہیں اور گلیوبلاسٹوما ٹیومر میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس سے دماغی ٹیومر کی زیادہ واضح امیجنگ ممکن ہوتی ہے، جنہیں موجودہ تضادی ایجنٹس کے ذریعے اکثر شناخت اور نگرانی کرنا مشکل ہوتا ہے۔
اس ٹیکنالوجی کو جارحانہ گلیوبلاسٹوما ٹیومر میں آزمایا گیا، جو تشخیص اور علاج کے لحاظ سے سب سے زیادہ چیلنجنگ کینسرز میں سے ایک ہے۔ اس ماڈل میں واضح امیجنگ اور علاجی اثر دونوں کا حصول اس طریقہ کار کی طاقت اور اس کے کلینیکل استعمال کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔
نیو یارک یونیورسٹی ابوظہبی میں اس مطالعے کی مرکزی محققہ فرح بنی یتو نے کہاکہ، "ہمارا مقصد ایسے مواد تیار کرنا تھا جو ڈاکٹروں کو کینسر کو واضح طور پر دیکھنے اور بیک وقت اس کا علاج کرنے کی اجازت دیں۔ دماغی ٹیومر کی اعلیٰ درستگی کے ساتھ امیجنگ اور نشانہ بنانے کی صلاحیت خاص طور پر حوصلہ افزا ہے۔"
یہ نتائج ایم آر آئی ایجنٹس کی ایک نئی نسل متعارف کراتے ہیں جو ایک ہی پلیٹ فارم میں تشخیص اور علاج کو یکجا کرتے ہیں، جس سے کینسر کی نگہداشت کو تیز، محفوظ اور زیادہ درست بنانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔