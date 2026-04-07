بحرین کے فضائی دفاعی نظام نے 188 میزائل اور 477 ڈرون حملے ناکام بنائے

منامہ، 7 اپریل، 2026 (وام) -- بحرین ڈیفنس فورس (بی ڈی ایف) کے فضائی دفاعی نظام نے ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک بحرین کو نشانہ بنانے والے 188 بیلسٹک میزائل اور 477 ڈرونز کو روک کر تباہ کیے ہیں۔
بحرین نیوز ایجنسی کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں بی ڈی ایف کے جنرل کمانڈ نے اس بات پر زور دیا کہ شہری علاقوں اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ، "یہ اندھا دھند حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔"