سی ورلڈ ابوظہبی میں 'سی بلوم' ایونٹ کا آغاز، 26 اپریل تک جاری

ابوظہبی، 7 اپریل، 2026 (وام) --سی ورلڈ یاس آئی لینڈ، ابوظہبی میں بہار کے موسم کے موقع پر ’سی بلوم‘ ایونٹ کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا ہے، جو 26 اپریل تک جاری رہے گا۔
ایونٹ کے دوران وزیٹرز کے لیے سمندری حیات سے متعلق مختلف تفریحی اور تعلیمی سرگرمیاں پیش کی جا رہی ہیں، جن میں سینڈ آرٹ ورکشاپس، انٹرایکٹو چیلنجز اور پارک کے کرداروں سے ملاقات شامل ہے۔
پارک کے ’ون اوشن‘ زون میں بہار کے تھیم پر مبنی خصوصی شو بھی پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ مہمان موسمی تبدیلیوں کے سمندری حیات پر اثرات کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی ’سی بلوم‘ بُک لیٹ متعارف کرائی گئی ہے، جس کے ذریعے وہ پارک کے مختلف زونز میں تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس سرگرمی کو مکمل کرنے والے شرکاء کو خصوصی انعام بھی دیا جائے گا۔
اس کے علاوہ وزیٹرز کو پارک میں مختلف سمندری انواع، بشمول پینگوئن چوزوں، پرندوں اور سی لائن کے بچوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔
یہ ایونٹ روزانہ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔