ابوظہبی میں رئیل اسٹیٹ لین دین 160 فیصد اضافے کے ساتھ 66 ارب درہم تک پہنچ گیا

ابوظہبی، 7 اپریل 2026 (وام)--ابوظہبی رئیل اسٹیٹ سینٹر نے بتایا ہے کہ 2026 کی پہلی سہ ماہی میں شہر میں جائیداد کے لین دین کی مجموعی مالیت 66 ارب درہم تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 160.7 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق اس عرصے میں 13,518 لین دین مکمل ہوئے، جبکہ 2025 کی پہلی سہ ماہی میں یہ تعداد 6,896 تھی اور مجموعی مالیت 25.31 ارب درہم رہی۔
خرید و فروخت کے سودے 50.97 ارب درہم تک پہنچ گئے، جو 8,940 لین دین کے ذریعے مکمل ہوئے، اس طرح مالیت میں 228.6 فیصد اور حجم میں 134 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
رہن (مارگیج) کے سودے 15.03 ارب درہم رہے، جو 4,578 لین دین پر مشتمل تھے، اس طرح مالیت میں 53.4 فیصد اور حجم میں 48.8 فیصد اضافہ ہوا۔
رپورٹ کے مطابق حدیریات جزیرہ 11.97 ارب درہم کے سودوں کے ساتھ سرفہرست رہا، اس کے بعد ریم آئی لینڈ 9.45 ارب درہم اور سعدیات آئی لینڈ 8.8 ارب درہم کے ساتھ نمایاں رہے، جبکہ یاس آئی لینڈ میں 5.5 ارب درہم سے زائد کے سودے ریکارڈ ہوئے۔
ابوظہبی رئیل اسٹیٹ سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل راشد العمیرا نے کہا کہ یہ کارکردگی مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے، اور مارکیٹ طویل مدتی سرمایہ کاری کی جانب بڑھ رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ادارہ اس ترقی کو مضبوط ریگولیٹری نظام کے ذریعے برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ شعبے میں شفافیت اور اعتماد کو یقینی بنایا جا سکے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ کرایہ کے شعبے میں بھی مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ ریپیٹ لیز پرائس انڈیکس میں مارچ 2025 کے مقابلے میں 16 فیصد سالانہ اضافہ ہوا۔
مزید بتایا گیا کہ مانگ اب بھی رسد سے زیادہ ہے، تاہم مارکیٹ کو نئی ترقیاتی اسکیموں سے تقویت مل رہی ہے، اور اس سہ ماہی کے دوران 16 نئے منصوبے رجسٹر کیے گئے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 60 فیصد اضافہ ہے۔
رہائشی یونٹس کی تعداد 2026 میں 10,272 یونٹس کے اضافے کے ساتھ 314,976 سے بڑھ کر 325,248 تک پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ 2027 میں بھی مزید اضافہ متوقع ہے۔
رپورٹ کے مطابق غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جہاں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری 8.27 ارب درہم تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 423 فیصد اضافہ ہے۔
99 ممالک کے سرمایہ کاروں نے اس ترقی میں حصہ لیا، جبکہ سرمایہ کاری کا بڑا حصہ برطانیہ، بھارت، روس، چین، اردن، فرانس اور مصر سے آیا ہے۔