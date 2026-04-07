اماراتی فضائی دفاع نے ایرانی حملوں کے دوران 1 میزائل اور 11 یو اے ویز مار گرائے

ابوظہبی، 7 اپریل، 2026 (وام) -- وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ 7 اپریل 2026 کو متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے ایک بیلسٹک میزائل اور 11 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں (یو اے ویز) کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ان واضح ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک، اماراتی فضائی دفاع نے مجموعی طور پر 520 بیلسٹک میزائل، 26 کروز میزائل اور 2,221 یو اے ویز کو نشانہ بنایا ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں کوئی شہادت، ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔
واضح ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد دو ہو گئی ہے، اس کے علاوہ مسلح افواج کے ساتھ معاہدہ کرنے والے ایک مراکشی شہری کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ شہری ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 10 ہے، جن میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی، بھارتی اور مصری شہریت کے افراد شامل ہیں۔
واضح ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک زخمیوں کی مجموعی تعداد 221 ہو گئی ہے، جن میں مختلف قومیتوں کے افراد شامل ہیں، جن میں اماراتی، مصری، سوڈانی، ایتھوپیائی، فلپائنی، پاکستانی، ایرانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، آذربائیجانی، یمنی، یوگنڈین، اریٹریائی، لبنانی، افغانی، بحرینی، کوموری، ترک، عراقی، نیپالی، نائجیرین، عمانی، اردنی، فلسطینی، گھانی، انڈونیشی، سویڈش، تیونسی، مراکشی اور روسی شامل ہیں۔