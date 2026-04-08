عجمان میں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد میں 18.2 فیصد اضافہ

عجمان، 8 اپریل، 2026 (وام) --عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ سروسز استعمال کرنے والوں کی تعداد 835,834 تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 18.2 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
اتھارٹی کے مطابق اس اضافے کی وجہ خدمات کے معیار میں بہتری اور آپریشنل کارکردگی میں اضافہ ہے، جس سے شہریوں کے لیے سفر آسان اور سہل ہوا ہے۔
پبلک ٹرانسپورٹ اینڈ لائسنسنگ کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انجینئر سامی علی الجلاف نے کہا کہ یہ پیش رفت اتھارٹی کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ عوام کو محفوظ، منظم اور مؤثر سفری سہولیات فراہم کی جائیں۔
انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ نظام کو جدید بنانے اور اس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے منصوبوں پر کام جاری ہے، تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولت میسر آئے اور امارت میں پبلک ٹرانسپورٹ کو ایک قابل اعتماد اور پائیدار ذریعہ بنایا جا سکے۔