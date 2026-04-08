نیشنل ہیومن رائٹس انسٹی ٹیوشن نے ایرانی حملوں کے اثرات کا جائزہ لینے کیلئے دورے کیے

ابوظہبی، 8 اپریل، 2026 (وام) -- نیشنل ہیومن رائٹس انسٹی ٹیوشن کے ایک وفد نے، جس کی قیادت ادارے کے چیئرمین ڈاکٹر سالم النیادی کر رہے تھے، متحدہ عرب امارات کے مختلف مقامات کا دورہ کیا تاکہ ایرانی حملوں کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے، جو براہ راست بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تحت ضمانت شدہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ ان دوروں میں اہم سہولیات، صحت کی دیکھ بھال کے ادارے اور رہائشی علاقے شامل تھے، جو ادارے کے انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے کردار کا حصہ ہیں۔
دوروں کے دوران، وفد نے متاثرہ افراد کو بنیادی خدمات فراہم کرنے کی کوششوں اور کمیونٹی کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ردعمل کو مضبوط بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا، جو متعلقہ انسانی حقوق کے معیار کے مطابق ہیں، تاکہ بنیادی حقوق کا تحفظ اور انسانی وقار کی پاسداری یقینی بنائی جا سکے۔
یہ دورے ادارے کی اس عزم کے تحت کیے گئے ہیں کہ وہ متحدہ عرب امارات بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال کی نگرانی اور ان کے تحفظ کو بہتر بنانے کے اپنے مینڈیٹ پر عمل کرے۔