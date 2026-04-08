عجمان چیمبر کا اجلاس، غذائی سپلائی چین کو مضبوط بنانے پر زور

عجمان، 8 اپریل 2026 (وام)--عجمان چیمبر آف کامرس نے فوڈ ورکنگ گروپس کا اجلاس منعقد کیا جس میں غذائی سپلائی چین کی بہتری اور سرکاری و نجی شعبوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل سالم السویدی نے کی، جس میں مختلف سرکاری و نجی اداروں، فیکٹریوں، کمپنیوں اور شاپنگ سینٹرز کے نمائندوں نے شرکت کی۔
اس موقع پر سالم السویدی نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر غذائی تحفظ کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں اور جدید حل اپنانا ضروری ہے۔ انہوں نے مارکیٹ کے استحکام اور اشیائے ضروریہ کی دستیابی یقینی بنانے میں حکومتی اداروں کے کردار کو سراہا۔
انہوں نے غذائی شعبے سے وابستہ کمپنیوں اور فیکٹریوں کی کاوشوں کی بھی تعریف کی، جو پیداوار بڑھانے اور جدت اختیار کرنے کے ذریعے خود کفالت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔
اجلاس میں آئندہ مرحلے کے لائحہ عمل پر بھی غور کیا گیا، جس میں سپلائی چین کو مستحکم بنانے، ذخیرہ اور ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے اور جدید حل اپنانے پر زور دیا گیا، جبکہ شرکاء نے مختلف تجاویز اور سفارشات بھی پیش کیں۔