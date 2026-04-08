بصرہ میں کویتی قونصل خانے پر حملے کی امارات کی شدید مذمت، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ

ابوظہبی، 8 اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات نے بصرہ میں کویت کے قونصل خانے پر دھاوا بولنے اور توڑ پھوڑ کے واقعات کی شدید مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور سفارتی تنصیبات، مشنز اور ان کے عملے کا تحفظ بین الاقوامی قوانین، خصوصاً ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات کے تحت لازمی ہے۔
بیان میں عراق کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ قونصل خانے اور اس کے عملے کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرے، واقعے کی تحقیقات کرے، ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائے اور ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔