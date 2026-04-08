متحدہ عرب امارات کا آبنائے ہرمز کی بندش پر سلامتی کونسل کی عدم کارروائی پر افسوس کا اظہار

نیویارک، 8 اپریل، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی غیر قانونی بندش کے باعث پیدا ہونے والے عالمی اثرات سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن اقدام نہ اٹھانے اور بحرین کی جانب سے متحدہ عرب امارات، ریاست کویت، ریاست قطر، مملکت سعودی عرب اور ہاشمی سلطنت اردن کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کو منظور نہ کرنے پر گہری مایوسی کا اظہار کیا ہے، جس کا مقصد آبنائے میں جہاز رانی کی آزادی کا تحفظ تھا۔
متحدہ عرب امارات نے قرارداد کے مسودے کی سفارتی کوششوں اور قیادت پر مملکت بحرین کا شکریہ ادا کیا۔
28 فروری 2026 سے ایران نے کم از کم 21 براہ راست حملے تجارتی جہازوں پر کیے ہیں، جن میں 10 سے زائد عملے کے ارکان ہلاک ہوئے، جبکہ 20,000 سے زائد سمندری عملہ ایرانی دھمکیوں کے باعث آبنائے سے بحفاظت گزرنے سے قاصر جہازوں پر پھنسے ہوئے ہیں۔
قرارداد کا مسودہ براہ راست سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 (2026) پر مبنی تھا، جس میں ایران کے بلا جواز حملوں اور متحدہ عرب امارات و ہمسایہ ممالک کے خلاف دھمکیوں کی مذمت کی گئی تھی، نیز آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی میں رکاوٹ ڈالنے یا اس میں مداخلت کرنے کی کسی بھی کوشش یا دھمکی کی مذمت کی گئی تھی۔
قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ خطے کے ممالک وسیع تر تنازعات کے فریق نہیں ہیں اور انہیں ان میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے۔ اس واضح پیغام کے باوجود، ایران نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے تجارتی جہازوں پر بلا جواز اور غیر قانونی حملے جاری رکھے ہیں۔
قرارداد کے مسودے میں آبنائے سے گزرنے کے حق میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور ریاستوں کو جہاز رانی کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دفاعی کوششوں میں ہم آہنگی کی ترغیب دی گئی۔ مزید برآں، اس میں آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی میں رکاوٹ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کی گئی اور ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ تجارتی جہازوں پر اپنے حملے اور جہاز رانی کی آزادی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو فوری طور پر بند کرے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 (2026) کے مطابق، ممالک کو اپنے جہازوں کو حملوں اور اشتعال انگیزیوں سے بچانے کا حق حاصل ہے، بشمول ان اقدامات کے جو جہاز رانی کے حقوق اور آزادیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بین الاقوامی قانون کے مطابق۔ قرارداد کے مسودے میں ریاستوں کو دفاعی کوششوں میں ہم آہنگی کی ترغیب دی گئی تاکہ جہاز رانی کی آزادی کو فروغ دیا جا سکے اور اس کا تحفظ کیا جا سکے۔
عالمی معیشت سلامتی کونسل کی اس رکاوٹ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آبنائے ہرمز عالمی سمندری سلامتی اور تجارت کے لیے ایک اہم شہ رگ ہے، نیز ان سپلائی چینز کے لیے بھی جو دنیا کے تقریباً پانچویں حصے کے تیل اور مائع قدرتی گیس اور عالمی کھاد کی تجارت کے ایک تہائی حصے کو لے کر جاتی ہیں۔ علاقائی تنازع کے آغاز کے بعد سے اس کی تقریباً مکمل بندش نے عالمی توانائی منڈیوں میں شدید خلل ڈالا ہے، متعدد خلیجی پیداواری ممالک کو ترسیلات روکنے پر مجبور کیا ہے، اور خطے سے باہر کے ممالک میں بھی معاشی استحکام اور غذائی تحفظ کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
وزیر مملکت محترمہ لانا نسیبہ نے کہاکہ، "ایران آبنائے ہرمز کو بند کر کے دنیا کو یرغمال بنا رہا ہے۔ ایک عالمی گزرگاہ کو بند کرنا ہر اس خاندان پر حملہ ہے جو ایندھن کے لیے زیادہ قیمت ادا کر رہا ہے، ہر اس کسان پر جو کھاد کی قیمتوں سے نبرد آزما ہے، اور ہر اس قوم پر جو کھلے سمندروں پر انحصار کرتی ہے۔ متحدہ عرب امارات خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ ہم اقوام متحدہ اور اس سے آگے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر آبنائے کو دوبارہ کھولنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام جاری رکھیں گے کہ معاشی دہشت گردی اس بات کا تعین نہ کرے کہ دنیا بھر کے لوگ خوراک اور ایندھن کے لیے کتنی قیمت ادا کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ آبنائے کو دوبارہ کھولنے اور عالمی منڈیوں میں استحکام بحال کرنے کے لیے فوری اقدام کرے۔"
اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کے مستقل نمائندے محترم محمد ابو شہاب نے کہاکہ، "کسی بھی ملک کو عالمی تجارت کی شہ رگ بند کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ سلامتی کونسل پر عمل کرنے کی ذمہ داری تھی، اور وہ ناکام رہی۔ آبنائے ہرمز ایران کے لیے سودے بازی کا ہتھیار یا وسیع تر عالمی سیاست میں دباؤ کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔"
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817، جس کی ریکارڈ 136 ممالک نے مشترکہ سرپرستی کی، نے آبنائے ہرمز کی ایران کی جانب سے بندش کو غیر قانونی قرار دیا اور متحدہ عرب امارات و ہمسایہ ممالک پر ایران کے بلا جواز حملوں کی مذمت کی۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن (آئی ایم او) کونسل کے 19 مارچ 2026 کے فیصلے نے بھی آبنائے ہرمز اور اس کے ارد گرد تجارتی جہازوں پر ایرانی دھمکیوں اور حملوں کی سخت مذمت کی، جس کی 115 سے زائد رکن ممالک نے مشترکہ سرپرستی کی - جو اس کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات تمام ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ قرارداد 2817 پر مکمل عمل درآمد کریں اور آبنائے کو فوری طور پر دوبارہ کھولنے کے لیے ہنگامی اقدامات کریں۔
متحدہ عرب امارات، مملکت سعودی عرب، کویت، قطر اور اردن کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل کے تمام ارکان سے بھرپور سفارتی رابطے جاری رکھے ہوئے ہے۔ متحدہ عرب امارات سمندری سلامتی کے تحفظ اور عالمی تجارت کے بلا تعطل بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے اجتماعی بین الاقوامی کوششوں کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی کی توثیق کرتا ہے۔ مزید برآں، متحدہ عرب امارات اس بحران سے نمٹنے اور عالمی معیشت کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق بین الاقوامی عمل میں تعمیری طور پر شامل رہنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔
منگل کے روز سلامتی کونسل کے ووٹنگ سیشن کے نتیجے کے باوجود، اس بحران کی سنگینی اور جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ کی فوری ضرورت پر بین الاقوامی سطح پر وسیع اتفاق رائے برقرار ہے۔