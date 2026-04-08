اماراتی فضائی دفاع نے ایرانی حملے میں 17 میزائل اور 35 یو اے ویز ناکام بنائے

ابوظہبی، 8 اپریل، 2026 (وام) -- وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ بدھ، 8 اپریل 2026 کو، متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے 17 بیلسٹک میزائل اور 35 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں (یو اے ویز) کو نشانہ بنایا۔
ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک، اماراتی فضائی دفاعی نظام نے مجموعی طور پر 537 بیلسٹک میزائل، 26 کروز میزائل اور 2,256 یو اے ویز کو نشانہ بنایا ہے۔
ان حملوں کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے، جنہیں معمولی چوٹیں آئیں، جس سے زخمیوں کی کل تعداد 224 ہوگئی ہے۔ ان میں مختلف قومیتوں کے افراد شامل ہیں، جن میں اماراتی، مصری، سوڈانی، ایتھوپیائی، فلپائنی، پاکستانی، ایرانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، آذربائیجانی، یمنی، یوگنڈین، اریٹریائی، لبنانی، افغانی، بحرینی، کوموری، ترک، عراقی، نیپالی، نائجیرین، عمانی، اردنی، فلسطینی، گھانین، انڈونیشین، سویڈش، تیونسی، مراکشی اور روسی شامل ہیں۔
گزشتہ گھنٹوں میں کوئی شہادت یا ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک شہداء کی کل تعداد 2 ہوگئی ہے، اس کے علاوہ مسلح افواج کے ساتھ معاہدہ کرنے والا ایک مراکشی شہری کی شہید ہوا ہے۔ شہری ہلاکتوں کی کل تعداد 10 ہے، جن کا تعلق پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی، بھارتی اور مصری قومیتوں سے ہے۔
وزارت دفاع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے اور ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کرے گی، تاکہ اس کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے اور اس کے مفادات اور قومی صلاحیتوں کا تحفظ کیا جا سکے۔