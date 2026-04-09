فجیرہ: ارضیاتی تنوع اور معدنی وسائل سے مالا مال امارت

فجیرہ، 9 اپریل، 2026 (وام) --امارت فجیرہ اپنی منفرد ارضیاتی تنوع کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے، جہاں چٹانوں کی متنوع اور بھرپور ساختیں ایک گہری اور قدیم قدرتی تاریخ کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہاں ایسے پہاڑی علاقے موجود ہیں جو سائنسی اور معدنی اعتبار سے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں قصار کا علاقہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو تہہ دار اور پیچیدہ چٹانی ساختوں کی واضح مثال پیش کرتا ہے۔ ان ساختوں میں پرت دار چٹانیں اور فالٹ زونز سے جڑی ہوئی جیولوجیکل تشکیلیں شامل ہیں۔
امارت کے معدنیاتی ذخائر کو تین اہم زونز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں پہلا زون فجیرہ، الحیل اور ملحقہ علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ متنوع خام معدنی وسائل کی دستیابی کے باعث متحدہ عرب امارات میں معدنی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز تصور کیا جاتا ہے۔
فجیرہ میں مختلف اقسام کی چٹانیں پائی جاتی ہیں، جن میں رسوبی، دبدبی (میٹامارفک) اور آتشی چٹانیں شامل ہیں۔ ان میں آتشی چٹانیں خاص اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ یہ اپنی نایابی اور منفرد کیمیائی و ساختی خصوصیات کے باعث ممتاز ہیں۔ یہ چٹانیں زمین کی پرت کے ان حصوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو سطح پر نمایاں ہو چکے ہیں، جو عالمی سطح پر ایک نادر ارضیاتی مظہر شمار ہوتا ہے۔
یہ تمام خصوصیات فجیرہ کو خطے کے نمایاں ترین ارضیاتی خطوں میں شامل کرتی ہیں، جہاں قدرتی وسائل سے بھرپور ماحول کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سائنسی اہمیت بھی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ محققین اور ارضیاتی تاریخ و ساختوں کے مطالعے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے خصوصی کشش رکھتا ہے۔