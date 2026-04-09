بحرین ایئرپورٹ کمپنی کی فضائی حدود کھلنے پر پروازوں کی بتدریج بحالی کی تصدیق

منامہ، 9 اپریل، 2026 (وام) --بحرین ایئرپورٹ کمپنی (بی اے سی)، جو بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ (بی آئی اے) کی آپریٹر اور انتظامی ذمہ دار ہے، نے پروازوں کی بتدریج بحالی کی تصدیق کی ہے۔
یہ پیش رفت وزارت ٹرانسپورٹیشن و ٹیلی کمیونیکیشنز کے تحت بحرین کی شہری ہوابازی امور (سی اے اے) کی جانب سے مملکت کی فضائی حدود دوبارہ کھولنے کے اعلان کے بعد سامنے آئی ہے۔
بحرین نیوز ایجنسی کے مطابق بی اے سی نے واضح کیا ہے کہ مختلف شراکت داروں کے ساتھ قریبی ہم آہنگی جاری ہے تاکہ فضائی آپریشنز کی مؤثر اور ہموار بحالی کو یقینی بنایا جا سکے، جبکہ مسافروں کی حفاظت اور سلامتی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔