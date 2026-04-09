میکسیکو میں کان حادثہ، دو ہفتے بعد ایک مزدور کو زندہ نکال لیا گیا

میکسیکو سٹی، 9 اپریل، 2026 (وام) --میکسیکن حکام کے مطابق امدادی ٹیموں نے ایک مزدور کو بحفاظت نکال لیا ہے جو شمال مغربی میکسیکو میں کان کے منہدم ہونے کے بعد دو ہفتے تک ملبے تلے پھنسے رہے تھے۔ اس حادثے میں مجموعی طور پر چار افراد متاثر ہوئے تھے۔
یہ واقعہ 25 مارچ کو ریاست سینالوا میں واقع سونے اور چاندی کی ایک کان میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں دو مزدور جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ایک مزدور کو 30 مارچ کو زندہ نکال لیا گیا تھا۔ بعد ازاں ایک غوطہ خور نے آخری زندہ بچ جانے والے مزدور کا سراغ لگایا۔
سینکڑوں امدادی کارکنوں نے دو ہفتوں تک جاری رہنے والے شب و روز آپریشن میں حصہ لیا، جس کے دوران خصوصی آلات کی مدد سے پانی نکالا گیا تاکہ پھنسے ہوئے مزدوروں تک رسائی ممکن بنائی جا سکے۔