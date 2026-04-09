مبادلہ کی 2025 میں نمایاں کارکردگی، قومی معیشت کے استحکام اور سرمایہ کاری میں اضافہ

ابوظہبی، 9 اپریل، 2026 (وام) --مبادلہ نے 2025 کے دوران قومی معیشت کو مضبوط بنانے، متحدہ عرب امارات میں اعلیٰ معیار کی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے، داخلی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور ان صنعتوں کی ترقی کو تیز کرنے کی اپنی کوششیں جاری رکھیں جو ملک کی طویل مدتی مسابقت کی بنیاد ہیں۔ یو اے ای انویسٹمنٹس پلیٹ فارم نے قومی قدر کی تخلیق اور معاشی تنوع میں اپنے کردار کو مزید مستحکم کیا۔
مبادلہ نے 45 ارب درہم کا مجموعی قومی پیداوار (جی ڈی پی) اثر ڈالا، جو ابوظہبی کی غیر تیل جی ڈی پی کا 5.7 فیصد بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابوظہبی میں تقریباً 98 ہزار ملازمتوں کی براہ راست اور بالواسطہ حمایت کی گئی، جو 2021 کے بعد سے 51 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے، اور اس طرح قومی صلاحیتوں کی ترقی اور بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کیا گیا۔
الدار اور مبادلہ کیپیٹل نے مشترکہ طور پر "الدار کیپیٹل" کا آغاز کیا، جو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو عالمی سرمایہ کاروں کو خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) میں حقیقی اثاثوں کے مواقع سے جوڑتا ہے۔ اس کا صدر دفتر ابوظہبی گلوبل مارکیٹ (اے ڈی جی ایم) میں قائم ہے اور یہ عالمی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو پیشہ ورانہ طور پر منظم سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرے گا، جبکہ اس کے پہلے فنڈ کا ہدف 2026 میں آغاز کے وقت ایک ارب امریکی ڈالر (3.7 ارب درہم) جمع کرنا ہے۔
مبادلہ بائیو، جو قومی سطح پر لائف سائنسز کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت ہے، کا بھی آغاز کیا گیا تاکہ متحدہ عرب امارات کی بایوفارما صلاحیت کو 10 عالمی سہولیات کے ذریعے نمایاں طور پر بڑھایا جا سکے۔ اس کے تحت آٹھ ضروری ادویات کی مقامی پیداوار شروع کی گئی، جس سے علاج تک رسائی میں اضافہ ہوا اور ادویات کے شعبے میں قومی خودکفالت کو تقویت ملی، جبکہ ملک میں پائیدار لائف سائنسز ایکو سسٹم کے فروغ میں بھی مدد ملی۔
ایمیریٹس گلوبل ایلومینیم (ای جی اے) نے امریکہ میں کئی دہائیوں کے بعد پہلی نئی پرائمری ایلومینیم پلانٹ کے منصوبے پر پیش رفت کی، جبکہ جدید اسملٹنگ ٹیکنالوجی میں بھی اہم ترقی حاصل کی گئی۔ اسی طرح الدار کے ساتھ شراکت میں المریہ جزیرے پر ابوظہبی کے مالیاتی ضلع کی 60 ارب درہم سے زائد لاگت سے توسیع کا اعلان کیا گیا، جس سے ابوظہبی کی حیثیت "کیپیٹل آف کیپیٹل" کے طور پر مزید مستحکم ہوئی۔
ایم 42 نے اوریکل ہیلتھ کے ساتھ مل کر ایک انقلابی پروگرام کا آغاز کیا، جس کا مقصد ملک بھر میں مریضوں کے ریکارڈ کو یکجا کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت امارات جینوم پروگرام کا ڈیٹا براہ راست الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ میں شامل کیا جائے گا تاکہ علاج کے دوران فارماکو جینومک سفارشات کو بہتر بنایا جا سکے۔
مصدر نے امارات واٹر اینڈ الیکٹریسٹی کمپنی (ای ڈبلیو ای سی) کے ساتھ شراکت میں دنیا کے سب سے بڑے قابل تجدید توانائی منصوبے کی بنیاد رکھی، جو شمسی توانائی اور بیٹری اسٹوریج کو یکجا کرتا ہے۔ یہ منصوبہ ایک گیگاواٹ بیس لوڈ قابل تجدید توانائی دن رات عالمی مسابقتی نرخ پر فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو توانائی کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔