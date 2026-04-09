اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اسرائیل کے لبنانی علاقوں پر حملوں کی شدید مذمت

نیویارک، 9 اپریل، 2026 (وام) --اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیل کی جانب سے لبنان کے مختلف علاقوں میں کیے گئے بڑے حملوں کی غیر مبہم الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں میں سینکڑوں عام شہری، جن میں بچے بھی شامل ہیں، ہلاک و زخمی ہوئے جبکہ شہری انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔
ان کے ترجمان اسٹیفان دوجارک کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری کردہ بیان کے مطابق گوتریس نے شہری ہلاکتوں میں اضافے پر گہرے صدمے اور شدید تشویش کا اظہار کیا، لبنان کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
انہوں نے خبردار کیا کہ لبنان میں جاری فوجی کارروائیاں، امریکہ اور ایران کے درمیان اعلان کردہ جنگ بندی کے باوجود، نہ صرف جنگ بندی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں بلکہ خطے میں پائیدار اور جامع امن کے حصول کی کوششوں کے لیے بھی سنگین چیلنج بن رہی ہیں۔
سیکرٹری جنرل نے تمام فریقین سے فوری طور پر دشمنی ختم کرنے کی اپیل دہراتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی قانون، خصوصاً بین الاقوامی انسانی قانون، کا ہر حال میں احترام کیا جائے اور شہریوں اور شہری تنصیبات کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔
انہوں نے واضح کیا کہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل موجود نہیں، اور تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ سفارتی راستہ اختیار کریں اور سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کریں۔