وزارت دفاع کی تصدیق، گزشتہ گھنٹوں کے دوران اماراتی فضائی حدود ہر قسم کے فضائی خطرات سے محفوظ رہی

ابوظہبی، 9 اپریل، 2026 (وام) --وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ 9 اپریل 2026 کو متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کسی بھی بیلسٹک میزائل، کروز میزائل یا بغیر پائلٹ فضائی گاڑی (یو اے وی) کے لانچ ہونے کا کوئی سراغ نہیں لگایا۔
وزارت کے مطابق ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاعی نظام مجموعی طور پر 537 بیلسٹک میزائل، 26 کروز میزائل اور 2,256 یو اے ویز کو کامیابی سے تباہ کر چکا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ حالیہ گھنٹوں کے دوران کسی نئے زخمی کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جس کے باعث زخمیوں کی مجموعی تعداد 224 پر برقرار ہے۔ ان زخمیوں میں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں، جن میں اماراتی، مصری، سوڈانی، ایتھوپیائی، فلپائنی، پاکستانی، ایرانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، آذربائیجانی، یمنی، یوگنڈین، اریٹریائی، لبنانی، افغانی، بحرینی، کوموری، ترک، عراقی، نیپالی، نائجیرین، عمانی، اردنی، فلسطینی، گھانین، انڈونیشین، سویڈش، تیونسی، مراکشی اور روسی شہری شامل ہیں۔
وزارت دفاع نے مزید بتایا کہ گزشتہ گھنٹوں میں کسی نئی شہادت یا ہلاکت کی بھی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک شہداء کی تعداد دو ہے، جبکہ مسلح افواج کے ساتھ معاہدہ کرنے والے ایک مراکش کے شہری کی شہادت بھی رپورٹ ہوئی ہے۔
اسی طرح شہری ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 10 ہے، جن کا تعلق پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی، بھارتی اور مصری قومیتوں سے ہے۔