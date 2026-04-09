متحدہ عرب امارات کی غزہ کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری، 100 ٹن ہنگامی سامان پہنچا دیا گیا

غزہ، 9 اپریل، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے "آپریشن الفارس الشهم 3" کے تحت اپنی انسانی ہمدردی کی جاری کوششوں کو برقرار رکھتے ہوئے حُمید ایئر برج کے ذریعے غزہ کی پٹی کے عوام کے لیے 100 ٹن ہنگامی امدادی سامان فراہم کیا ہے۔ یہ اقدام انسانی مصائب کو کم کرنے کے لیے امارات کے مستقل عزم اور بھرپور حمایت کا مظہر ہے۔
تازہ ترین امدادی کھیپ میں ضروری غذائی اشیاء شامل تھیں، جو موجودہ مشکل حالات میں متاثرہ خاندانوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوئیں۔
ایئر برج کے تسلسل سے متحدہ عرب امارات کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے وژن اور امداد کی بلا تعطل فراہمی کے عزم کو اجاگر کیا گیا ہے، خواہ یہ امداد فضائی، زمینی یا سمندری راستوں کے ذریعے پہنچائی جائے، تاکہ مستحقین تک فوری اور مؤثر انداز میں مدد پہنچ سکے۔
یہ مسلسل امدادی سرگرمیاں انسانی خدمت کے میدان میں متحدہ عرب امارات کے قائدانہ کردار کی عکاسی کرتی ہیں اور اس کی قیادت اور عوام کی جانب سے غزہ کی عوام کے ساتھ یکجہتی اور انسانی ہمدردی کے جذبے کو نمایاں کرتی ہیں۔