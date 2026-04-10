امیر قطر اور وزیر اعظم پاکستان کا رابطہ، جنگ بندی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

دوحہ، 10 اپریل، 2026 (وام) -- امیر قطر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو کے دوران علاقائی پیش رفت، خصوصاً جنگ بندی کے اعلان سے متعلق تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔
قطر نیوز ایجنسی کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر کو جنگ بندی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے لبنان پر جاری جارحیت اور اس کے علاقائی سلامتی و استحکام پر اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا، اور امن کی کوششوں کی حمایت کے ساتھ ساتھ تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔