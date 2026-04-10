دبئی پولیس کی بڑی کارروائی، بین الاقوامی گینگ کے 14 ارکان گرفتار

ابوظہبی، 10 اپریل، 2026 (وام) --دبئی پولیس نے وزارت داخلہ کے تعاون سے "لیونز کلان" نامی بدنام زمانہ اسکاٹش مجرمانہ تنظیم کے خلاف عالمی سطح پر جاری کریک ڈاؤن میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہوئے اسے ختم کرنے میں اہم کامیابی حاصل کی ہے۔
"آپریشن آرمورم" کے بین الاقوامی فریم ورک کے تحت دبئی پولیس نے انٹرپول کے ریڈ نوٹس کے اجرا کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر اس گروہ کے ایک اہم رکن کو گرفتار کیا۔ اس آپریشن کی قیادت ہسپانوی گارڈیا سیول نے کی، جس کے نتیجے میں مختلف ممالک میں مجموعی طور پر 14 افراد کو گرفتار کیا گیا، جو بین الاقوامی سلامتی کے تحفظ کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ کارروائی عالمی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان اعلیٰ سطح کی ہم آہنگی کی مثال ہے، جس میں دبئی پولیس، ہسپانوی گارڈیا سیول، یوروپول، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور امریکا کے ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن سمیت دیگر اداروں نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ اس تعاون کے نتیجے میں مجرمانہ نیٹ ورک کے ارکان کی شناخت، اس کے ڈھانچے کا خاتمہ اور اس سے منسلک اثاثوں کی ضبطی ممکن ہوئی۔
تحقیقات کے مطابق یہ گروہ منشیات کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ میں ملوث تھا اور اس کی سرگرمیاں یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ نیٹ ورک شیل کمپنیوں اور پیچیدہ مالیاتی لین دین کے ذریعے اپنی غیر قانونی آمدنی کو چھپانے اور منظم کرنے میں مصروف تھا۔