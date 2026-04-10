دبئی اور انڈونیشیا کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، کاروباری روابط میں توسیع پر زور

دبئی، 10 اپریل، 2026 (وام) --دبئی چیمبرز نے متحدہ عرب امارات میں جمہوریہ انڈونیشیا کے سفیر جدھا نوگراہا کے ساتھ ملاقات میں مختلف ترجیحی شعبوں میں دوطرفہ اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ دونوں منڈیوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔
اس ملاقات میں دبئی چیمبرز کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد علی راشد لوطاہ بھی شریک تھے، جہاں دبئی اور انڈونیشیا کی کاروباری برادریوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو وسعت دینے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے اور باہمی ترقی کے نئے مواقع تلاش کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔
شرکاء نے دونوں ممالک کے کاروباری ماحولیاتی نظام کے درمیان مزید انضمام، نجی شعبے کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے اور اقتصادی و تجارتی تعلقات کی طویل مدتی پائیداری کو یقینی بنانے کے امکانات پر بھی غور کیا۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے کے مطابق ڈھلنے کے لیے قریبی ہم آہنگی ناگزیر ہے۔
محمد علی راشد لوطاہ نے کہاکہ، "انڈونیشیا دبئی کا ایک اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ ہم موجودہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور خاص طور پر تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں نئی شراکت داریوں کے مواقع تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ اقدامات ہمارے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھاتے ہیں اور تجارت و سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ دبئی چیمبرز انڈونیشی کمپنیوں کو دبئی کے ذریعے خطے میں اپنے کاروبار کو وسعت دینے میں معاونت فراہم کرنے کے لیے بھی پُرعزم ہے، تاکہ وہ امارت میں دستیاب وسیع مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔
دبئی چیمبر آف کامرس کے مطابق 2025 کے دوران 64 نئی انڈونیشی کمپنیوں نے دبئی میں کاروبار کا آغاز کیا، جس کے بعد سال کے اختتام تک فعال انڈونیشی اراکین کی تعداد 198 تک پہنچ گئی، جو سالانہ 23.8 فیصد اضافے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ رجحان دبئی کی متحرک معیشت اور اس کے پرکشش کاروباری ماحول پر انڈونیشی سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔