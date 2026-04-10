ڈاکار 2026 یوتھ اولمپکس: معاذ وائل محمد پہلے اماراتی باکسر کے طور پر تاریخ رقم کریں گے

دبئی، 10 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات باکسنگ فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ باکسر معاذ وائل محمد یوتھ اولمپک گیمز ڈاکار 2026 میں شرکت کریں گے، یوں وہ کسی بھی اولمپک ایونٹ میں ملک کی نمائندگی کرنے والے پہلے اماراتی باکسر بن جائیں گے۔
معاذ وائل محمد 70 کلوگرام کیٹیگری میں مقابلہ کریں گے، جہاں وہ عالمی سطح کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے مدمقابل ہوں گے۔
متحدہ عرب امارات باکسنگ فیڈریشن کے صدر انیس ناصر العتیبہ نے کہا کہ معاذ کا انتخاب ملک میں باکسنگ کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، جو اس کھیل میں قومی سطح پر ہونے والی پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکار 2026 میں شرکت قومی پروگرام کی کامیابی اور ایسے باصلاحیت کھلاڑیوں کی تیاری کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے جو بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل ہیں۔
یوتھ اولمپک گیمز کو ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے دنیا کے اہم ترین پلیٹ فارمز میں شمار کیا جاتا ہے، اور معاذ کی شرکت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ متحدہ عرب امارات پہلی بار اولمپک طرز کی باکسنگ میں اس عالمی سطح پر نمائندگی کرے گا۔