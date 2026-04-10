لبنان میں ریاستی کنٹرول کے فیصلے کا خیرمقدم، خلیجی تعاون کونسل کا اظہار حمایت

ریاض، 10 اپریل، 2026 (وام) --خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی نے لبنانی کابینہ کے اس فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے جس کے تحت فوج اور سکیورٹی فورسز کو بیروت گورنریٹ میں ریاستی کنٹرول کو مکمل طور پر مستحکم کرنے اور اسلحہ کو صرف جائز سرکاری حکام تک محدود رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ لبنان کی خودمختاری کو مضبوط بنانے اور اس کے ریاستی اداروں کو تقویت دینے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے، جو ملک میں امن و استحکام کے قیام اور شہریوں و رہائشیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
جاسم البدیوی نے لبنان کی خودمختاری، سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کی حمایت میں خلیج تعاون کونسل کے مستقل اور واضح مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام لبنانی عوام کی سلامتی، استحکام اور ترقی سے متعلق خواہشات کے عین مطابق ہے۔