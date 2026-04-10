کویت میں فضائی دفاعی کارروائی، 24 گھنٹوں میں 7 ڈرونز تباہ، تنصیبات کو نقصان

کویت، 10 اپریل، 2026 (وام) -- کویتی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سات ڈرونز کا سراغ لگا کر انہیں کامیابی سے تباہ کیا ہے۔
وزارت دفاع کے ترجمان کرنل سعود العتوان نے حکومت کے مواصلاتی مرکز میں منعقدہ 39ویں میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ کویتی مسلح افواج نے مخصوص آپریشنل زونز کے اندر دشمن اہداف کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی حملوں کے نتیجے میں کویت نیشنل گارڈ کی متعدد تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس سے بعض اہلکار زخمی ہوئے۔ کویت نیوز ایجنسی کے مطابق زخمیوں کی حالت مستحکم ہے، تاہم تنصیبات کو قابل ذکر مادی نقصان پہنچا ہے۔
کرنل العتوان نے بتایا کہ فوج کے بم ڈسپوزل یونٹ نے بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14 مختلف رپورٹس پر کارروائی کرتے ہوئے سکیورٹی اقدامات کو یقینی بنایا ہے۔